В России выйдет первый фильм с участниками СВО

До конца 2025 года завершатся съемки первого в России полнометражного фильма «Батюшка», в котором принимают участие военнослужащие спецоперации. Об этом ТАСС рассказал президент кинокомпании «Белая Стрела», актер, режиссер и продюсер Роман Высоцкий.

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По его словам, премьера фильма запланирована на 24 февраля 2026 года - в годовщину начала СВО.

Кинолента расскажет о вере, военных священниках и бойцах, основываясь на реальных событиях и рассказах участников операций. Съемки проходили как в России, так и в зоне конфликта.

Съемками занимается кинокомпания «Белая стрела» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее режиссер Егор Кончаловский заявил, что художественные фильмы о специальной военной операции лучше снимать спустя время, чтобы осмыслить происходящее и взглянуть на события с исторической точки зрения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СъемкиФильмСпецоперация

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