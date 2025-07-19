В России выйдет первый фильм с участниками СВО

По его словам, премьера фильма запланирована на 24 февраля 2026 года - в годовщину начала СВО.

Кинолента расскажет о вере, военных священниках и бойцах, основываясь на реальных событиях и рассказах участников операций. Съемки проходили как в России, так и в зоне конфликта.

Съемками занимается кинокомпания «Белая стрела» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее режиссер Егор Кончаловский заявил, что художественные фильмы о специальной военной операции лучше снимать спустя время, чтобы осмыслить происходящее и взглянуть на события с исторической точки зрения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

