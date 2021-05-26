В Минтруде объяснили порядок выплаты новых пособий на детей

Пособия получат беременные женщины или одинокие родители ребенка, сообщает Минтруд. При их назначении используют комплексную оценку нуждаемости. Чтобы получать выплату в период ожидания ребенка, россиянкам нужно встать на учет по беременности в период до 12 недель. При этом размер среднедушевого дохода в семье не должен превышать прожиточный минимум на человека. В среднем по стране в текущем году речь идет о сумме 6 тысяч 351 рубль.

Также ежемесячные пособия будут платить родителям-одиночкам. Они будут получать половину от регионального прожиточного минимума на детей от восьми до 17 лет, установленного на дату обращения за назначением выплаты. В 2021 году это будет около 5 тысяч 650 рублей.

В министерстве отмечают, что большинство сведений для получения пособий проверят автоматически, а дополнительные справки не потребуется.

Ранее юрист Евгения Галкина рассказала РИА ФАН о том, как производятся ежемесячные выплаты детям с трех до семи лет в этом году, как сделать перерасчет пособия и подать документы на его получение.

