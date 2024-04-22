Путин подписал закон о «молодых работниках»

Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, также вводится понятие «молодой работник». Им будет считаться россиянин в возрасте до 35 лет включительно, с трудовым стажем не более трех лет, вне зависимости от уровня образования и квалификации, не подпадающий под критерии «молодого специалиста».

Соответствующие изменения вносятся в закон о молодёжной политике.

Также закон устанавливает, что если у граждан, являющихся «молодыми специалистами» или «молодыми работниками», право на выплаты или компенсации возникло до вступления в силу нового закона, то они смогут реализовать его в порядке, «действовавшем до дня вступления в силу принимаемых изменений».

Ранее Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый порядок оплаты сверхурочной работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

