Путин подписал закон о «молодых работниках»
Молодым специалистом в России будет считаться гражданин в возрасте до 35 лет включительно, который завершил обучение и впервые устраивается на работу по специальности, в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения. Об этом говорится в законе, который подписал президент РФ Владимир Путин.
Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, также вводится понятие «молодой работник». Им будет считаться россиянин в возрасте до 35 лет включительно, с трудовым стажем не более трех лет, вне зависимости от уровня образования и квалификации, не подпадающий под критерии «молодого специалиста».
Соответствующие изменения вносятся в закон о молодёжной политике.
Также закон устанавливает, что если у граждан, являющихся «молодыми специалистами» или «молодыми работниками», право на выплаты или компенсации возникло до вступления в силу нового закона, то они смогут реализовать его в порядке, «действовавшем до дня вступления в силу принимаемых изменений».
Ранее Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый порядок оплаты сверхурочной работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru