Путин подписал закон о Национальном словарном фонде
В России будет создан Национальный словарный фонд. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, предусматривает создание единого цифрового ресурса, в который будут интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние 300 лет.
Отмечается, что фонд станет бесплатным и общедоступным источником, который поможет проверить правильность написания слов и постановку ударений, а также предоставит информацию о значении слов в разных контекстах, позволит подобрать синоним или фразеологизм.
В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорилось, что на создание Национального словарного фонда потребуется порядка 182,3 млн рублей.
Ранее правительство РФ отправило на доработку законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, так как к нему есть замечания юридико-технического и редакционного характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Украина передаст России документы об урегулировании конфликта
- В Казахстане вслед за Киргизией могут ограничить доступ к TikTok
- Путин подписал закон о Национальном словарном фонде
- Путин снизил ставки акцизов на российские игристые вина
- Заключенные «Черного дельфина» сообщили о пытках
- Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы
- Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- СМИ: Российские военные нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове
- АСТ подтвердило приостановку продаж «Наследия» Сорокина
- Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru