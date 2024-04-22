Путин подписал закон о Национальном словарном фонде

Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, предусматривает создание единого цифрового ресурса, в который будут интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние 300 лет.

Отмечается, что фонд станет бесплатным и общедоступным источником, который поможет проверить правильность написания слов и постановку ударений, а также предоставит информацию о значении слов в разных контекстах, позволит подобрать синоним или фразеологизм.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорилось, что на создание Национального словарного фонда потребуется порядка 182,3 млн рублей.

Ранее правительство РФ отправило на доработку законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, так как к нему есть замечания юридико-технического и редакционного характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

