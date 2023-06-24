Картаполов не видит необходимости вводить военное положение в Москве
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не считает нужным вводить военное положение в Москве. Таким мнение он поделился в разговоре с РБК.
«Военного положения ждать не надо.[...] В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение», - сказал Картаполов.
Он считает достаточными уже введенные в столице, области и ряде других регионов меры.
В столице, отметил депутат, нужно «вести естественный образ жизни». он добавил, что режим КТО подразумевает усиление охраны отдельных объектов, дополнительных постов полиции и перебоев с движением транспорта.
«Вообще сейчас не о чем беспокоиться», - подытожил Картаполов.
Ранее утром секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак Турчак призвал Россию не допускать ошибок прошлого. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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