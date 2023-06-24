Картаполов не видит необходимости вводить военное положение в Москве

«Военного положения ждать не надо.[...] В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение», - сказал Картаполов.

Он считает достаточными уже введенные в столице, области и ряде других регионов меры.

В столице, отметил депутат, нужно «вести естественный образ жизни». он добавил, что режим КТО подразумевает усиление охраны отдельных объектов, дополнительных постов полиции и перебоев с движением транспорта.

«Вообще сейчас не о чем беспокоиться», - подытожил Картаполов.

Ранее утром секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак Турчак призвал Россию не допускать ошибок прошлого. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



