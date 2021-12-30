Путин подписал закон о ликвидации экоущерба владельцами предприятий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы промышленных предприятий будут обязаны ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что владельцы предприятий за пять лет до завершения эксплуатации объектов обязаны будут разработать план мероприятий по ликвидацию загрязнения.

При этом нормы закона будут распространяться и на угольные шахты.

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Также закон вводит положения о недопущении нецелевого использования экологических платежей – штрафы, платежи по искам и другие.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных Силах вводится День трубопроводных войск.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкологияУказыВладимир Путин
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