Путин установил в российской армии День трубопроводных войск
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных Силах вводится День трубопроводных войск, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, отмечать праздник будут 14 января.
В задачу трубопроводных войск входят обеспечение вооружённых сил горюче-смазочными материалами, развёртывание полевых магистральных трубопроводов и другие специальные задачи.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России официально был установлен День отца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru