Путин установил в российской армии День трубопроводных войск

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных Силах вводится День трубопроводных войск, сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, отмечать праздник будут 14 января.

В задачу трубопроводных войск входят обеспечение вооружённых сил горюче-смазочными материалами, развёртывание полевых магистральных трубопроводов и другие специальные задачи.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России официально был установлен День отца.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Российская АрмияВооруженные Силы РФПраздникУказыВладимир Путин
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