«Посмотрите лучше в окно»: Депутат Драпеко о любви россиян к советскому кино
В советское время сняли множество замечательных фильмов, однако в новейшей истории России успех повторить еще не удалось, отметила депутат Елена Драпеко.
Вместо телевизора в новогоднюю ночь лучше посмотреть в окно, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Так она прокомментировала результаты опроса, которые опубликовала поисковая система онлайн-кинотеатра IVI. Согласно этим данным, большинство россиян предпочитают в новогоднюю ночь смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также комедии «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.
«Конечно, есть еще другие замечательные фильмы, и «Обыкновенное чудо», он очень хорошо смотрится, и вообще [фильмы] Марка Захарова прекрасные все! У нас есть хорошие, но все это фильмы, как правило, производства Советского союза, и очень жаль, что мы нового-то ничего такого не сделали. Я вот, например, очень люблю кино про девочку из деревни, которая вышла замуж – «Доярка из Хацапетовки», я бы с удовольствием ее пересмотрела», - поделилась она.
Драпеко добавила, что не всегда пересматривает любимое кино на новогодних праздниках.
«Не знаю почему, но у этих фильмов есть какая-то магия. Ты уже наизусть их знаешь, но всё равно смотришь и радуешься тому, что узнаешь каждую следующую фразу. Это так же, как «12 мгновений весны», можно смотреть бесконечно. Вот такие фильмы умели люди делать! Я пока не знаю, что буду смотреть, обычно на Новый год не смотрим, но пока готовлю, салаты крошу, то, конечно, и «Иронию» судьбы», и другие. А вот моя подруга вообще предлагает посмотреть в окно, мне кажется, это хороший ответ», - пошутила депутат.
Ранее кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для удачного Нового года при выборе фильмов стоит прислушаться к мнению женщин и не сетовать на то, что снова приходится пересматривать одно и то же.
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