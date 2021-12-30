«Посмотрите лучше в окно»: Депутат Драпеко о любви россиян к советскому кино

Вместо телевизора в новогоднюю ночь лучше посмотреть в окно, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Так она прокомментировала результаты опроса, которые опубликовала поисковая система онлайн-кинотеатра IVI. Согласно этим данным, большинство россиян предпочитают в новогоднюю ночь смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также комедии «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.