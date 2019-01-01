Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Как пишет РИА Новости, документ размещен на официальном портале правовой информации. Отмечается, что воспользоваться льготой смогут заемщики, в семьях которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года рождается третий ребенок или последующие дети.

При этом РИА ФАН отмечает, что максимальный размер ипотечной компенсации таким семьям составит 450 тысяч рублей. Эти средства можно будет использовать на погашение суммы задолженности. В том случае, когда остаток задолженности многодетной семьи будет меньше 450 тысяч, оставшиеся деньги можно будет направить на погашение процентов за пользование кредитом.

Примечательно, что это право распространяется только на российских граждан и действует однократно.

Законопроект был внесен в Госдуму председателем нижней палаты Федерального собрания Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций в мае 2019-го и принят 19 июня.