А меры где? Эксперты о катастрофическом вымирании России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом сокращении населения. По её словам, за четыре месяца этого года убыль составила 149 тысяч человек. Она также отметила, что регионы часто снижали статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин «в погоне за качественными показателями». После критики Минздрава цифры федеральным властям стали подавать более реальные.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 781 095 человек. Ранее в ООН предсказали, что к концу 2070-ых годов население России может уменьшиться до 100 миллионов человек по пессимистичному прогнозу или увеличиться до 160 миллионов человек по оптимистичным расчетам. В результате эксперты организации заключили, что в среднем в 2080-ом в России будет жить примерно 127 миллионов.

Тем временем, есть мнение, что российское государство не доживет и до 2050 года. Так, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что России, как государству осталось около 30 лет, и что через несколько десятилетий в России не останется русских. С протоиереем в эфире НСН поспорил профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев.