А меры где? Эксперты о катастрофическом вымирании России
Вице-премьер Голикова заявила о катастрофической убыли населения России, а футуролог и демограф поделились с НСН своими прогнозами относительно численности россиян в ближайшие десятилетия.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом сокращении населения. По её словам, за четыре месяца этого года убыль составила 149 тысяч человек. Она также отметила, что регионы часто снижали статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин «в погоне за качественными показателями». После критики Минздрава цифры федеральным властям стали подавать более реальные.
По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 781 095 человек. Ранее в ООН предсказали, что к концу 2070-ых годов население России может уменьшиться до 100 миллионов человек по пессимистичному прогнозу или увеличиться до 160 миллионов человек по оптимистичным расчетам. В результате эксперты организации заключили, что в среднем в 2080-ом в России будет жить примерно 127 миллионов.
Тем временем, есть мнение, что российское государство не доживет и до 2050 года. Так, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что России, как государству осталось около 30 лет, и что через несколько десятилетий в России не останется русских. С протоиереем в эфире НСН поспорил профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев.
«У нас по самым пессимистичным прогнозам, если рождаемость вернется на уровень 2006, а смертность на уровень 2005 года и еще миграционный прирост прекратится, то все равно к концу века 60-70 миллионов человек в России останется. Но 30 миллионов через 30 лет – это совсем нереалистично. В некоторой степени он полезен для привлечения внимания к демографическим проблемам России. Потому что у нас, действительно, в последнее время на фоне обещания, что мы выйдем в естественный прирост, наоборот естественная убыль увеличивается, и рождаемость уже несколько лет снижается, и смертность уже несколько лет повышается. Действительно, нужно предпринимать какие-то срочные меры. Опять-таки, мощные новые меры поддержки рождаемости масштаба материнского капитала, тоже не планируются. Поэтому, в принципе, конечно, такие публикации полезны», - пояснил эксперт.
Схожую точку зрения выразил в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, несмотря на комплекс предпринимаемых мер, ситуация с демографией в России остаётся катастрофической.
«Последний всплеск роста населения у нас был ещё 2013-2015 годах. По данным Росстата, страна уже находится в состоянии вымирания. Несмотря на набор мер, которые были предложены президентом, ситуацию уже практически ничто не спасёт. Нужно сделать многодетную семью элитой общества. Были войны, мор, голод, когда люди не рожали. Сейчас же у нас "чума малодетности". И Россия тут лидер. К концу столетия нас будет половина», - отметил Юрий Крупнов.
Напомним, что решению демографических проблем ранее уделил особое внимание в своём послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин. В частности, в стране планируется значительно увеличение количества семей, получающих социальные выплаты. У многодетных семей должны появиться дополнительные налоговые льготы, от налогов частично будут освобождены земельные участки многодетных семей, а семейную ипотеку сделают значительно доступнее – 6% на весь период погашения кредита.
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