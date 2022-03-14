Путин подписал закон о единых правилах электронного голосования

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, решение о проведении ДЭГ принимает региональный избирком, а в случае федеральных выборов - Центризбирком.

При выборе электронного голосования, бумажный бюллетень избиратель он не получит. Отдать свой голос посредством ДЭГ гражданин сможет только один раз.

Законом устанавливается, что лица с погашенной или снятой судимостью за преступления экстремистской направленности не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах в течение пяти лет.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал аферой века дистанционное электронное голосование, которое, по его мнению, использовалось властью для того, чтобы «протащить» в Госдуму своих кандидатов, сообщает «Свободная пресса».

