Путин подписал закон о единых правилах электронного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на проводимых в России выборах и референдумах, сообщает пресс-служба Кремля.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, решение о проведении ДЭГ принимает региональный избирком, а в случае федеральных выборов - Центризбирком.
При выборе электронного голосования, бумажный бюллетень избиратель он не получит. Отдать свой голос посредством ДЭГ гражданин сможет только один раз.
Законом устанавливается, что лица с погашенной или снятой судимостью за преступления экстремистской направленности не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах в течение пяти лет.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал аферой века дистанционное электронное голосование, которое, по его мнению, использовалось властью для того, чтобы «протащить» в Госдуму своих кандидатов, сообщает «Свободная пресса».
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