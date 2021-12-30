Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане смогут участвовать в судебных заседаниях дистанционно и подавать в электронном виде исковые заявления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что участие в заседании посредством веб-конференции возможно при ходатайстве стороны и наличии технической возможности в суде.

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Закон позволяет использовать информационно-технологические средства для идентификации лиц без личного присутствия.

Подача электронного иска или жалобы будет осуществляться через портал «Госуслуги».

Ранее президент подписал закон о введении в России Fan ID (паспортов болельщиков) для посещения соревнований.

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ФОТО: РИА Новости
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