Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане смогут участвовать в судебных заседаниях дистанционно и подавать в электронном виде исковые заявления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что участие в заседании посредством веб-конференции возможно при ходатайстве стороны и наличии технической возможности в суде.