Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года

Согласно указу, осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

«Осуществить... призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет... в количестве 135 тысяч человек», — говорится в документе.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. заявил, что осенняя призывная кампания в 2025 году пройдёт с использованием Единого реестра воинского учёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

