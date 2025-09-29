Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года. Как пишет RT, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
«Осуществить... призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет... в количестве 135 тысяч человек», — говорится в документе.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. заявил, что осенняя призывная кампания в 2025 году пройдёт с использованием Единого реестра воинского учёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Братом» единым: Как Россия осталась без киногероев
- Россиянам назвали орган, больше всего страдающий от алкоголя
- Деньги ни при чем? Россияне не хотят рожать из-за личностных причин
- «Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»
- Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
- Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»
- ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru