Путин подписал указ о выплатах ветеранам из Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, получат единовременную выплату ко Дню Победы. Ее размер составляет 10 тыс. рублей, говорится на официальном портале правовой информации 30 апреля.
«... постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей», — написано в указе.
Ранее ветераны Великой Отечественной войны в России уже получили ежегодные выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков 25 апреля.
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