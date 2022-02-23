Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к 77-й годовщине Победы
Столичные ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к 77-й годовщине Победы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, информация об этом опубликована на сайте главы города.
Так, инвалиды и участники ВОВ, участники обороны Москвы, труженики тыла, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Выплаты получат более 66 тысяч. Полный перечень категорий граждан, которым полагается матпомощь, размещен на официальном сайте мэра.
Кроме того, Сергей Собянин поздравил с 23 февраля ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона, сообщает «Вечерняя Москва». Как отметил градоначальник в поздравительной телеграмме, праздник олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм. Отдельно Собянин упомянул подвиг солдат в период Великой Отечественной.
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