Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в ходе спецоперации пограничников
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, семьи пограничников, погибших на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народных республик, получат выплату в пять млн рублей.
Такую же сумму выплатят в случае смерти в течение одного года со дня увольнения с военной службы от ранения или заболевания, которые были получены при выполнении задач в рамках спецоперации.
Также указом устанавливается единовременная выплата в размере трёх миллионов рублей пограничникам, получившим увечье.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил о подготовке внеплановых индексаций пенсий, МРОТ и других социальных выплат, сообщает RT.
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