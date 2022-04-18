Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в ходе спецоперации пограничников

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми

Согласно документу, семьи пограничников, погибших на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народных республик, получат выплату в пять млн рублей.

Такую же сумму выплатят в случае смерти в течение одного года со дня увольнения с военной службы от ранения или заболевания, которые были получены при выполнении задач в рамках спецоперации.

Также указом устанавливается единовременная выплата в размере трёх миллионов рублей пограничникам, получившим увечье.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил о подготовке внеплановых индексаций пенсий, МРОТ и других социальных выплат, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпенсацияВыплатыПограничникиВладимир Путин
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