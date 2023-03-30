Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек», — говорится в указе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее сообщалось, что повышение призывного возраста не коснется нынешнего весеннего призыва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru