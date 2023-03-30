Повышение призывного возраста не коснется нынешнего весеннего призыва

Проект закона о повышении призывного возраста не коснется призываемых этой весной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, один из авторов законопроекта в беседе с «Интерфаксом».

Депутат пояснил, что законопроект Госдума намерена рассмотреть после 17 апреля и принять в весеннюю сессию.

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Картаполов назвал этот проект сложным и перед его принятием депутатам необходимо получить мнения всех заинтересованных органов федеральной исполнительной власти.

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Юрий Швыткин и Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект о повышении призывного возраста 13 марта. В частности, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. Верхний предел – до 30 лет. По словам Швыткина, нет планов принимать законопроект до 1 апреля, когда начнется весенний призыв. Предполагается, что он вступит в действие с 2024 года, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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