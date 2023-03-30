Повышение призывного возраста не коснется нынешнего весеннего призыва

Проект закона о повышении призывного возраста не коснется призываемых этой весной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, один из авторов законопроекта в беседе с «Интерфаксом».

Депутат пояснил, что законопроект Госдума намерена рассмотреть после 17 апреля и принять в весеннюю сессию.