Путин подписал указ о репатриации валюты

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, российские компании получили возможность выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций за счёт размещения в их пользу бондов с аналогичными условиями.

Право вводить ограничения на зачисление экспортёрами валюты на зарубежные счета, а также на переводы средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа от иностранных поставщиков, предоставлено правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Также подписанный Путиным указ запрещает резидентам страны зачислять на зарубежные счета валюту, которая была получена в виде дивидендов от российских компаний.

Ранее Центробанк РФ, «в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке», повысил месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку, до одного млн долларов США.