Центробанк повысил месячный лимит по переводам за рубеж до миллиона долларов
Центробанк РФ объявил, что «в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке», повышается месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что с 1 июля максимум составит один млн долларов США, против 150 тысяч долларов ранее.
«С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести... не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», - отметили в ЦБ, добавив, что аналогичный порог установлен и для переводов физлиц - резидентов из дружественных стран.
Ранее Сбербанк ввёл комиссию за денежные переводы на карты других кредитных организаций через их приложения и сайты, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Песков рассказал, на каких автомобилях передвигается Путин в командировках
- Аллерголог заявила, что крапивница может привести к смерти
- Центробанк повысил месячный лимит по переводам за рубеж до миллиона долларов
- Новак рассказал о последствиях планируемого ограничения цены на нефть РФ
- Лавров заявил, что страны Запада начали опускать «железный занавес»
- Организаторы фестиваля «Dobrofest» заявили о приостановке допуска
- Посольство США в Москве подняло радужный флаг
- Байден рассказал о военной помощи Украине, которую оказывают 50 стран
- Нарышкин заявил, что Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины
- Мишустин: выплаты по соцконтракту вырастут до 350 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru