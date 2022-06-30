Центробанк повысил месячный лимит по переводам за рубеж до миллиона долларов

Центробанк РФ объявил, что «в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке», повышается месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку, сообщает пресс-служба регулятора.

Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие банки

В сообщении говорится, что с 1 июля максимум составит один млн долларов США, против 150 тысяч долларов ранее.

«С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести... не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», - отметили в ЦБ, добавив, что аналогичный порог установлен и для переводов физлиц - резидентов из дружественных стран.

Ранее Сбербанк ввёл комиссию за денежные переводы на карты других кредитных организаций через их приложения и сайты, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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