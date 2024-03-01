Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе российских граждан на военные сборы в 2024 году.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, военные сборы будут проходить «в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности».
Также глава государства поручил российскому правительству и региональным властям обеспечить выполнение необходимых мероприятий.
Ранее Путин поручил Минобороны провести призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru