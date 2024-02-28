В Белоруссии приняли закон о СМС-повестках в военкомат
Палата представителей (нижняя палата парламента) Белоруссии приняла во втором, окончательном чтении законопроект по вопросам обеспечения национальной безопасности. Документ в том числе вводит возможность направлять повестки в военкомат в СМС-сообщениях, сообщает РИА Новости.
Как указали в комиссии по нацбезопасности палаты, документ направлен на комплексное совершенствование правоотношений в сфере обеспечения нацбезопасности для повышения эффективности реагирования на вызовы и угрозы.
Законопроект в том числе устанавливает возможность информирования о необходимости явки в военкомат и орган госбезопасности посредством СМС-сообщений, наделяет военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы страны для нарушающих обязанности по воинскому учету, а также уклонистов от призыва. Также в документе прописаны предоставление дополнительных гарантий и компенсаций в связи с призывом граждан на службу, оптимизация порядка оценки состояния здоровья призывника для определения его категории годности, правовые основы добровольного участия граждан в выполнении «работ оборонного характера» в мирное время.
Законопроект должна одобрить верхняя палата парламента, затем его подпишет президент республики Александр Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru