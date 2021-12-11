Почти 14 млрд рублей на выплаты для детей от 8 до 17 лет выделило правительство России
В регионах родители в неполных семьях получат более 13,8 млрд рублей пособий на детей от 8 до 17 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства России.
«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», - отмечается в сообщении.
Михаил Мишустин на заседании кабмина 8 декабря подчеркнул, что направленные средства станут важным подспорьем в воспитании детей для одиноких мам и пап, сообщает ТАСС.
Ранее Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции. Согласно проекту, в случае, если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, страховщики будут обязаны вернуть гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 288 / сут.
Умерли
288 тыс.+1 171 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+36 446 / сут.
- Почти 14 млрд рублей на выплаты для детей от 8 до 17 лет выделило правительство России
- Неправильно поняли. Режиссер Сокуров оказался в центре политического скандала
- В Госдуме выработают позицию о дерусификации Казахстана
- «Ленфильм» готовится реставрировать все фильмы из «Золотой коллекции»
- В России за сутки выявили 30 288 новых случаев коронавируса
- Песков: Россию беспокоит концентрация военных сил НАТО в Греции
- Сокуров готов снова встретиться с Путиным
- Белый дом раздумывает над поставкой военной помощи Украине на $200 млн
- «Протон-М» со спутниками связи установили на стартовый стол Байконура
- Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием фальшивого кол-центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru