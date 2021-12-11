Почти 14 млрд рублей на выплаты для детей от 8 до 17 лет выделило правительство России

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин на заседании кабмина 8 декабря подчеркнул, что направленные средства станут важным подспорьем в воспитании детей для одиноких мам и пап, сообщает ТАСС.

Ранее Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции. Согласно проекту, в случае, если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, страховщики будут обязаны вернуть гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.



