Почти 14 млрд рублей на выплаты для детей от 8 до 17 лет выделило правительство России

В регионах родители в неполных семьях получат более 13,8 млрд рублей пособий на детей от 8 до 17 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства России.

Регионы получат около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин на заседании кабмина 8 декабря подчеркнул, что направленные средства станут важным подспорьем в воспитании детей для одиноких мам и пап, сообщает ТАСС.

Ранее Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции. Согласно проекту, в случае, если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, страховщики будут обязаны вернуть гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПравительство РоссииВыплаты
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