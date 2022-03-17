Мишустин заявил, что выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что новые пособия на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами, начнут выплачивать в мае, сообщает ТАСС.

В Москве с 1 января соцвыплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы ещё на 4,8%

Выступая на заседании правительства он отметил, что выплаты будут начисляться за период с 1 апреля.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям», - подчеркнул председатель правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшее время проиндексировать все социальные выплаты, а также МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников, сообщает RT.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:РоссияДетиВыплатыМихаил Мишустин
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