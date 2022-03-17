Мишустин заявил, что выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

Выступая на заседании правительства он отметил, что выплаты будут начисляться за период с 1 апреля.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям», - подчеркнул председатель правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшее время проиндексировать все социальные выплаты, а также МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников, сообщает RT.

