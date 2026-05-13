Контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей
Госдума приняла законопроект о прекращении кредитных обязательств участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с мая 2026 года, сообщает РИА Новости.
Действующие нормы позволяют списывать просроченные долги военнослужащих, подписавших контракт не ранее 1 декабря 2024 года, а также их супругов — при условии, что совокупная сумма не превышает 10 миллионов рублей и до этой даты уже имеется судебное решение о взыскании или исполнительный лист.
Новая инициатива распространяет эти положения на контрактников, заключивших соглашение не ранее 1 мая 2026 года на срок от одного года.
Документ, подготовленный группой парламентариев из различных фракций, призван оказать поддержку новым участникам СВО и членам их семей, пояснили в Госдуме. Законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном обучении вдов участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей
- Цены на клубнику упадут еще сильнее в ближайшие недели
- Противоборствующие партнеры: Как пройдут переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Запрет Италии подаваться на визу через посредников обрушит цены на туры
- На Украине допустили внутренний заговор против Зеленского
- Вопросы не исчезнут: Почему ликвидация сексологов добавит работы психологам
- Врач объяснилась за оскорбления пациентки перед операцией
- Юрист объяснил, когда сотрудника могут оштрафовать за мат на работе
- Доцент МГИМО: Орбан и папа римский могут стать переговорщиками по Украине
- Запрет Италии подаваться на визы через посредников не отпугнет россиян