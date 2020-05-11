Путин подписал перечень поручений по итогам встречи с активистами #МЫВМЕСТЕ

Президент России утвердил список поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая была проведена 30 апреля в режиме видеоконференции. Кабинет министров должен обеспечить разработку и выполнение мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Речь идёт о тех из них, которые с 2017 года получают президентские гранты, а также субсидии и гранты в рамках федеральных, региональных и местных программ.

Им, в частности, продлевается на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по ним налогам, за исключением НДС. Организации освобождаются от уплаты арендных платежей за апрель – июнь.

Центробанку поручено разработать программы предоставления субсидируемых льготных кредитов для социально ориентированных некоммерческих организаций на выплату части зарплаты своим сотрудникам.

Президент также поручил создать реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут получать такого рода помощь. Предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных ассигнований на финансирование расходов, связанных с осуществлением деятельности таких НКО.