Путин подписал перечень поручений по итогам встречи с активистами #МЫВМЕСТЕ
Президент России утвердил список поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая была проведена 30 апреля в режиме видеоконференции. Кабинет министров должен обеспечить разработку и выполнение мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Речь идёт о тех из них, которые с 2017 года получают президентские гранты, а также субсидии и гранты в рамках федеральных, региональных и местных программ.
Им, в частности, продлевается на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по ним налогам, за исключением НДС. Организации освобождаются от уплаты арендных платежей за апрель – июнь.
Центробанку поручено разработать программы предоставления субсидируемых льготных кредитов для социально ориентированных некоммерческих организаций на выплату части зарплаты своим сотрудникам.
Президент также поручил создать реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут получать такого рода помощь. Предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных ассигнований на финансирование расходов, связанных с осуществлением деятельности таких НКО.
Кроме того, поручено предусмотреть средства на специальные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня работникам государственных и негосударственных организаций, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания, а также работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам и другим гражданам, которые взяли домой на временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот.
Правительству разработать дополнительные меры поддержки добровольцев (волонтеров), активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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