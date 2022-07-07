Суд отклонил иск Дудя, оспаривавшего статус иноагента

Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя к Минюсту, в котором он оспаривал такой статус. Об этом сообщает РИА Новости.

Стали известны подробности иска Дудя к Минюсту

Отмечается, что в административном иске Дудь просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о внесении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Он также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.

Так, представитель Минюста в суде заявил, что иск не признает. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления был зафиксирован.

Ранее сообщалось, что Дудь подал административный иск против Минюста РФ, напоминает RT. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал заявление 1 июня.

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ФОТО: РИА Новости
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