Суд отклонил иск Дудя, оспаривавшего статус иноагента

Отмечается, что в административном иске Дудь просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о внесении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Он также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.

Так, представитель Минюста в суде заявил, что иск не признает. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления был зафиксирован.

Ранее сообщалось, что Дудь подал административный иск против Минюста РФ, напоминает RT. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал заявление 1 июня.

