Путин поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

После парада Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложили венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память погибших в годы Великой Отечественной войны воинов.

Напомним, в главном параде на Красной площади участвовали более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие образцы вооружения - танки Т-14 «Армата» и Т-90М, артустановки «Коалиция-СВ», боевые машины пехоты «Курганец» и бронетранспортеры «Бумеранг». В воздушной части парада были задействованы 76 самолетов и вертолетов.

