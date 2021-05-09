Путин поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Президенту Владимиру Путину понравился парад Победы на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости.

«Отлично», - прокомментировал прошедший смотр войск глава государства.

Путин поздравил ветеранов, представителей Вооруженных Сил РФ и россиян с Днем Победы

После парада Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложили венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память погибших в годы Великой Отечественной войны воинов.

Напомним, в главном параде на Красной площади участвовали более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие образцы вооружения - танки Т-14 «Армата» и Т-90М, артустановки «Коалиция-СВ», боевые машины пехоты «Курганец» и бронетранспортеры «Бумеранг». В воздушной части парада были задействованы 76 самолетов и вертолетов.

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