Путин поддержал закрепление в Конституции запрета на отчуждение территорий

В ответ глава государства заявил, что идея ему нравится, теперь её необходимо облечь в юридические формулировки. При этом Путин заметил, что переговоры на эту тему с партнерами России всё же проводит, имея в виду в первую очередь вопрос Курил.

Ранее на встрече с рабочей группой президент заверил, что не допустит появления понятий «родитель №1» и «родитель №2» до тех пор, пока возглавляет Россию. Путин подчеркнул, что традиционные «маму» и «папу» не позволит заменить ни в коем случае, отмечают argumenti.ru.

Он предложил подумать над формулировками, которые можно внести в Конституцию для защиты традиционных семейных ценностей.

