Путин поддержал закрепление в Конституции запрета на отчуждение территорий
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение о внесении в Конституцию положения о запрете отчуждения территорий страны, включая Курильские острова и Крым. Такая инициатива прозвучала на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Предложение внёс актёр и режиссёр Владимир Машков - художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, передает ТАСС. Как пояснил Народный артист России, эту идею он сформулировал после встречи с жителями приграничных регионов. «Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу. Железобетонно», — подчеркнул Машков.
В ответ глава государства заявил, что идея ему нравится, теперь её необходимо облечь в юридические формулировки. При этом Путин заметил, что переговоры на эту тему с партнерами России всё же проводит, имея в виду в первую очередь вопрос Курил.
Ранее на встрече с рабочей группой президент заверил, что не допустит появления понятий «родитель №1» и «родитель №2» до тех пор, пока возглавляет Россию. Путин подчеркнул, что традиционные «маму» и «папу» не позволит заменить ни в коем случае, отмечают argumenti.ru.
Он предложил подумать над формулировками, которые можно внести в Конституцию для защиты традиционных семейных ценностей.
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