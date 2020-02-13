Второй День Конституции

На встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил, что голосование по изменениям в Основной закон должно состояться в будний день, но его решено сделать выходным. Но, предупредил глава государства, «чтобы этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних». Само голосование с точки зрения организации пройдет по модели президентских выборов. Тогда «все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены», - сказал Путин.

В числе предложенных президентом поправок в Основной закон, озвученных в Послании Федеральному собранию – закрепление в Конституции обязательного характера регулярной индексации пенсий и пособий, фиксация в Основном законе МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, а также расширение полномочий Госдумы по формированию правительства, Совфеда – по участию в назначении руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров, новые требования к представителям высших органов власти, в том числе запрет на иностранное гражданство, закрепление статуса Госсовета и приоритет Конституции над международными договорами и законами.

При обсуждении внесенных к инициативе президента предложений и дополнений Владимир Путин некоторые поддержал, а другие счел незаслуживающими внесения в Конституцию. Так, он выступил против закрепления в Конституции статуса России как ядерной державы, объяснив это тем, что могут появиться более перспективные виды вооружений, а ядерное оружие когда-то может стать «бессмысленным». И, напротив, с предложениями внести в Основной закон пункты об индексации зарплат и о запрете на отчуждение российских территорий Путин согласился. На встрече с рабочей группой Путин подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами стали его авторами». «Как люди скажут, так и будет», — подчеркнул глава государства и отметил, что, если россияне не поддержат поправки в Конституцию, их не внесут.

Как сообщалось ранее, в качестве основной даты, на которую может быть назначено голосование по поправкам в Конституцию, рассматривается 22 апреля – середина недели между Пасхой и Первомаем, когда избиратели еще не успели «разбежаться» по дачам и приусадебным участкам. И для обеспечения максимальной явки на избирательные участки эта среда будет объявлена выходным днем, что и подтвердил сегодня глава государства.

Таким образом, 22 апреля с этого года получит все шансы остаться в истории не только днем рождения Владимира Ленина, но и «вторым» Днем Конституции.

