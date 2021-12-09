Путин поддержал запрет на вылов китов для культурно-развлекательных целей

«Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо», — сказал Путин.

Трансляция заседания доступна на YouTube-канале «Россия 24».

В начале декабря на официальном сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры сообщалось, что плавучие вольеры в бухте Средняя в Приморском крае, которые использовались для содержания китов и белух в 2019 году, разобрали и перевезли на территорию Ливадийского судоремонтного завода, чтобы исключить их дальнейшее применение «по назначению». Животные были выловлены незаконно, их планировалось продать в Китай.

