Путин поддержал запрет на вылов китов для культурно-развлекательных целей

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.

В четверг, 9 декабря, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека исполнительный директор отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергей Цыпленков напомнил президенту о резонансной истории с так называемой «китовой тюрьмой», которая произошла в 2018 году.

«Китовая тюрьма»: отчитались и забыли?

«Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо», — сказал Путин.

Трансляция заседания доступна на YouTube-канале «Россия 24».

В начале декабря на официальном сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры сообщалось, что плавучие вольеры в бухте Средняя в Приморском крае, которые использовались для содержания китов и белух в 2019 году, разобрали и перевезли на территорию Ливадийского судоремонтного завода, чтобы исключить их дальнейшее применение «по назначению». Животные были выловлены незаконно, их планировалось продать в Китай.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинКитовая Тюрьма
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