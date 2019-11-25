«Китовая тюрьма»: отчитались и забыли?

«Что касается места выпуска, то уже зима подошла, и везти их к Шантарским островам по такой погоде, по шторму, было опасно, киты бы реально замерзли в этих ваннах. Или заболели. И сейчас, скорее всего, мы бы видели их тушки, которые бы на берег выбрасывало. Это была единственная возможность. Места неплохие. Другое дело, что людей довольно много, поселки. С одной стороны, это тревожащий фактор, с другой – это будет останавливать браконьеров, тех же отловщиков. Там и дача Кожемяко, там охрана. Мы считаем, что это хорошо. Зиму они там проведут, рыба есть. Выпустили там 50 животных, вполне возможно, что выживут не все. Но никто и не гарантировал. Они могут заболеть, так же, как и дикие животные, далеко не все выживают. Тем более они год провели в неестественных для себя условиях в «китовой тюрьме», - напомнил Таргулян.

По его словам, нет оснований сомневаться в том, что все китообразные были выпущены на свободу и не были затем снова выловлены коммерсантами и отправлены в Китай.



«Это будет полностью нелегально. Если до этого у них хоть какие-то разрешения были, то тут они подставляются полностью. У них есть другой бизнес. Это не полные отморозки, не мафия. У них есть очень успешный рыбный бизнес. Киты позволяли им получать дополнительные деньги. Но рисковать всем, чтобы в темную выловить несколько белух, продать их в Китай – это не те деньги. Что до косаток, то их выпускали в районе Шантарских островов. Примерно на половине животных есть спутниковые метки, про них довольно много известно. На сайте ВНИРО можно скачать презентацию, там показано, как эти косатки перемещаются», - сказал эксперт «Гринпис».