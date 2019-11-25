«Китовая тюрьма»: отчитались и забыли?
Эксперты в эфире НСН подвели итоги операции по выпуску узников "китовой тюрьмы".
Видео выпуска последней партии белух из «китовой тюрьмы» опубликовал на своем Youtube-канале Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). На пятиминутном ролике показан процесс погрузки мормлеков из вольеров в бухте Средней на научно-исследовательские суда и их выпуск на волю в бухте Успения Японского моря (примерно 90 км к востоку от «китовой тюрьмы»).
Напомним, операция по выпуску последних белух прошла 5-10 ноября, в море были выпущены 50 животных, которые провели в китовой тюрьме год.
Ведущий эксперт российского отделения «Гринпис» Оганес Таргулян в эфире НСН признался, что видеоролик ВНИРО не снимает всех вопросов к операции по выпуску мормлеков.
«На основе этого видео сложно делать какие-то суждения, потому что там очень мало что видно. Пятиминутный ролик на Youtube – это популярная агитка, а не документальное доказательство, что все животные были выпущены. Мы верим, что были выпущены все. Но если бы видео было опубликовано с тайм-кодом, где всех животных выпускают, это сняло бы все вопросы», - пояснил эколог.
По его словам, природозащитники не имеют претензий к властям, которые решили не перевозить белух к Шантарским островам в Охотском море, где ранее выпускали косаток и первые партии белух.
«Что касается места выпуска, то уже зима подошла, и везти их к Шантарским островам по такой погоде, по шторму, было опасно, киты бы реально замерзли в этих ваннах. Или заболели. И сейчас, скорее всего, мы бы видели их тушки, которые бы на берег выбрасывало. Это была единственная возможность. Места неплохие. Другое дело, что людей довольно много, поселки. С одной стороны, это тревожащий фактор, с другой – это будет останавливать браконьеров, тех же отловщиков. Там и дача Кожемяко, там охрана. Мы считаем, что это хорошо. Зиму они там проведут, рыба есть. Выпустили там 50 животных, вполне возможно, что выживут не все. Но никто и не гарантировал. Они могут заболеть, так же, как и дикие животные, далеко не все выживают. Тем более они год провели в неестественных для себя условиях в «китовой тюрьме», - напомнил Таргулян.
По его словам, нет оснований сомневаться в том, что все китообразные были выпущены на свободу и не были затем снова выловлены коммерсантами и отправлены в Китай.
«Это будет полностью нелегально. Если до этого у них хоть какие-то разрешения были, то тут они подставляются полностью. У них есть другой бизнес. Это не полные отморозки, не мафия. У них есть очень успешный рыбный бизнес. Киты позволяли им получать дополнительные деньги. Но рисковать всем, чтобы в темную выловить несколько белух, продать их в Китай – это не те деньги. Что до косаток, то их выпускали в районе Шантарских островов. Примерно на половине животных есть спутниковые метки, про них довольно много известно. На сайте ВНИРО можно скачать презентацию, там показано, как эти косатки перемещаются», - сказал эксперт «Гринпис».
Как ранее писала НСН, так называемую «китовую тюрьму» в бухте Средней в окрестностях Находки осенью 2018 года создали четыре компании-отловщика - «Афалина», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Белый кит». Изначально в ее вольерах содержалось 11 косаток и 90 белух, предназначенных для продажи в китайские океанариумы. Все мормлеки были выловлены легально, у бизнесменов были разрешения Росрыболовства. Позднее суд признал, что они были выданы незаконно. Между тем, судя по всему, никто из чиновников ответственности за это не понес.
«Мы знаем, что были возбуждены уголовные дела, что велись какие-то следственные действия. Но чтобы кто-то был наказан – такого нет», - отметил Таргулян.
Как рассказал НСН Дмитрий Лисицин, глава «Экологической вахты Сахалина», которая подавала иск о незаконном отлове китов, несмотря на то, что суд признал неправомочность выдачи разрешений на отлов, природоохранная прокуратура и Следственный комитет отказались возбуждать уголовные дела против допустивших это сотрудников Росприроднадзора и Росрыболовства.
«Ни один чиновник до сих пор не привлечен к ответственности за незаконные решения, приведшие к вылову сотни китов и причинению вреда водным биоресурсам нашей страны. И вряд ли будет привлечен», - подчеркнул Лисицин.
Между тем история «китовой тюрьмы» отнюдь не завершилась с освобождением всех ее узников, уверен вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ), член научного консилиума по мормлекам Виктор Усов. По его словам, теперь власти будут оценивать экономические и имиджевые последствия этой эпопеи. Ранее Усов рассказал НСН, что направил президенту Путину жалобу на организацию выпуска мормлеков, поскольку он считает, что это наносит «ущерб экономическим и социально-экономическим интересам государства».
«Предприятия-отловщики выполнили настоятельные просьбы со стороны администрации президента. Но на пресс-конференции (21 ноября ВНИРО провел пресс-конференцию по итогам освобождения мормлеков - НСН) было четко сказано, все это было сделано не от большого ума: что океанариумам быть, что регулировать численность китов надо, потому что она влияет на рыбный промысел. Так что будет продолжен разговор на высоком уровне, потому что сейчас этими ребятами – «Экологической вахтой Сахалина» и Советом по морским млекопитающим - была выполнена задача по срыву российско-китайских контрактов. Просто в администрации не захотели начинать войну. Но сейчас это все будет детально изучено, и будут сделаны выводы. Несколько сотен человек уже сейчас в отпусках без содержания, могут вообще остаться без работы. Нанесен ущерб на несколько миллиардов рублей из-за того, что не выполнены контракты. Были подготовлены заводы по обеспечению всей этой отрасли. Они теперь стоят. Это сотни миллионов рублей. Еще были потрачены сотни миллионов рублей, чтобы транспортировать, выпустить. Вся операция под полумиллиарда, 350-400 миллионов точно», - объяснил собеседник НСН.
Весной замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков оценивал операцию по освобождению всех животных в 300 млн рублей. Сколько потратили на самом деле, сказать трудно. Однако некоторое представление о расходах на ликвидацию «китовой тюрьмы» могут дать контракты, которые заключал ВНИРО с отловщиками на выпуск белух. Эти документы в сентябре обнародовала «Эковахта Сахалина». Именно коммерсанты обеспечивали техническую сторону освобождения. Каждая из белух обошлась государству в 2,75 млн рублей. Таким образом, за выпуск 87 животных (три белухи исчезли еще прошлой зимой - НСН) российские граждане заплатили почти 240 миллионов. Понятно, что транспортировка косаток, которые гораздо крупнее и опаснее, была еще дороже. Хороший бизнес для отловщиков, кстати. Сами поймали, сами выпустили. Все довольны.
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