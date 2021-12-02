«Китовую тюрьму» в Приморье демонтировали по решению прокуратуры
Плавучие вольеры в бухте Средняя в Приморском крае, которые использовались для содержания китов и белух в 2019 году, разобрали и перевезли на территорию Ливадийского судоремонтного завода, чтобы исключить их дальнейшее применение «по назначению». Такое сообщение появилось на официальном сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Отмечается, что купившая вольеры компания планирует использовать их для ремонта судов. При этом бывшие арендаторы акватории, компания «Лакколит», не демонтировала вольеры, несмотря на вынесенное в 2020 году решение суда. Это произошло только после предупреждения со стороны Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора.
Российское подразделение Greenpeace уточнило, что в 2018-2019 годах в «китовой тюрьме» содержались 11 косаток и 90 белух, выловленных по незаконно выданным разрешениям. Китов хотели продать в китайские океанариумы. Животные были выпущены на свободу в 2019 году после проведения общественной кампании по их спасению. Эксперт Greenpeace Оганес Таргулян отметил прогресс в этом деле, однако подчеркнул, что издевательства над животными должны быть запрещены.
«Появление новой "тюрьмы" без законодательного запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, который сейчас застрял в Госдуме, это лишь вопрос времени и денег. "Китовая тюрьма" может появиться снова, в том числе и на новом месте», - поделился опасениями Таргулян.
Ранее эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу правительства по запрету промышленного и прибрежного рыболовства китообразных, назвав безобразной ситуацию, которая сложилась с этим видом животных. По его мнению, общественность и эксперты должны поддержать эти ограничения.
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