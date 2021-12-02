«Китовую тюрьму» в Приморье демонтировали по решению прокуратуры

Отмечается, что купившая вольеры компания планирует использовать их для ремонта судов. При этом бывшие арендаторы акватории, компания «Лакколит», не демонтировала вольеры, несмотря на вынесенное в 2020 году решение суда. Это произошло только после предупреждения со стороны Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора.

Российское подразделение Greenpeace уточнило, что в 2018-2019 годах в «китовой тюрьме» содержались 11 косаток и 90 белух, выловленных по незаконно выданным разрешениям. Китов хотели продать в китайские океанариумы. Животные были выпущены на свободу в 2019 году после проведения общественной кампании по их спасению. Эксперт Greenpeace Оганес Таргулян отметил прогресс в этом деле, однако подчеркнул, что издевательства над животными должны быть запрещены.

«Появление новой "тюрьмы" без законодательного запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, который сейчас застрял в Госдуме, это лишь вопрос времени и денег. "Китовая тюрьма" может появиться снова, в том числе и на новом месте», - поделился опасениями Таргулян.

Ранее эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу правительства по запрету промышленного и прибрежного рыболовства китообразных, назвав безобразной ситуацию, которая сложилась с этим видом животных. По его мнению, общественность и эксперты должны поддержать эти ограничения.

