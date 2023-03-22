Путин поддержал введение спецстатуса для пострадавших в СВО детей

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении специального статуса детям, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила уполномоченный при главе государства по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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Ранее омбудсмен выступила с соответствующим предложением, попросив президента предоставить дополнительные гарантии для этих детей и их семей. По подсчетам Львовой-Беловой, таких детей около тысячи.

Как отметила уполномоченный, сейчас инициативу прорабатывают профильные ведомства, пишет RT.

«Скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», — цитирует омбудсмена ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Паулин
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