Путин поддержал продажу «красивых номеров» для авто через «Госуслуги»

На встрече главы государства с руководителями думских фракций лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что реализовать продажу можно посредством портала «Госуслуги», что необходимая правовая база для этого уже подготовлена.

«Почему нет, а чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решение не принимается», - поддержал инициативу Путин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что так называемые «красивые» или «блатные» номера пользуются огромным спросом у россиян, но МВД не хочет урегулировать ситуацию.

