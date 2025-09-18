Путин поддержал продажу «красивых номеров» для авто через «Госуслуги»
Для продажи так называемых «красивых» автомобильных номеров нет каких-либо препятствий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече главы государства с руководителями думских фракций лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что реализовать продажу можно посредством портала «Госуслуги», что необходимая правовая база для этого уже подготовлена.
«Почему нет, а чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решение не принимается», - поддержал инициативу Путин.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что так называемые «красивые» или «блатные» номера пользуются огромным спросом у россиян, но МВД не хочет урегулировать ситуацию.
