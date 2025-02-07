В России предложили возродить аукционы по продаже «красивых» автономеров
Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минфину предложение разработать механизм продажи автомобильных номеров с комбинациями запоминающихся букв и цифр. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на документ.
В инициативе уточняется, что максимально возможное число «красивых» комбинаций для автономеров в Москве составляет 511,4 тысячи. При этом стоимость каждого такого номера – около 200 тысяч рублей, потому упущенные доходы бюджета можно оценить в сотни миллиардов рублей ежегодно.
Как подчеркнули в НАС, механизм сбора платы за запоминающиеся номера можно дополнить отменой возможности сохранения госномеров за автовладельцем, чтобы при смене собственника они вновь поступали в оборот. Продажу запоминающихся госномеров можно было бы проводить через Госуслуги.
В 2024 году Минэкономики и МВД РФ приостановили работу над проектом регулирования продаж государственных регистрационных знаков с «красивыми» сочетаниями букв и цифр на аукционах, передает «Радиоточка НСН».
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