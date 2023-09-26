Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. С такой инициативой в ходе встречи с российским лидером выступил ректор Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
Он отметил, что в лицее предлагают вести подготовку молодежи к государственной службе с юных лет. По словам Комиссарова, если создавать такой лицей, то это должен быть «лицей президента Российской Федерации».
Ранее Владимир Путин призвал установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности, а также сформировать рейтинги учебных заведений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru