Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. С такой инициативой в ходе встречи с российским лидером выступил ректор Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

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Он отметил, что в лицее предлагают вести подготовку молодежи к государственной службе с юных лет. По словам Комиссарова, если создавать такой лицей, то это должен быть «лицей президента Российской Федерации».

Ранее Владимир Путин призвал установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности, а также сформировать рейтинги учебных заведений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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