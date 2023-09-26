Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге

Он отметил, что в лицее предлагают вести подготовку молодежи к государственной службе с юных лет. По словам Комиссарова, если создавать такой лицей, то это должен быть «лицей президента Российской Федерации».

Ранее Владимир Путин призвал установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности, а также сформировать рейтинги учебных заведений, передает «Радиоточка НСН».

