Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил о необходимости радикально изменить программу обучения в школах, сообщает РИА Новости.

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По его словам, из неё придётся убрать «какие-то курсы», но включить искусство и религию, а также параллельно готовить педагогов к преподаванию новой программы.

«Это огромная и долго решаемая задача, иначе дети гарантированно будут необразованные. Они будут в цифровом мире», - подчеркнул Фадеев.

Он добавил, что эта работа «займет десятилетия».

Ранее Фадеев призвал запретить принимать в школы детей из семей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОбразованиеШколыСПЧВалерий Фадеев

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