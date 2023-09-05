Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил о необходимости радикально изменить программу обучения в школах, сообщает РИА Новости.
По его словам, из неё придётся убрать «какие-то курсы», но включить искусство и религию, а также параллельно готовить педагогов к преподаванию новой программы.
«Это огромная и долго решаемая задача, иначе дети гарантированно будут необразованные. Они будут в цифровом мире», - подчеркнул Фадеев.
Он добавил, что эта работа «займет десятилетия».
Ранее Фадеев призвал запретить принимать в школы детей из семей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
- Нефть Brent преодолела цену $90 за баррель
- Начальница красноярского детсада назвала завистью шум вокруг ее эротических фото
- В Москве объявили о полной готовности системы ДЭГ к выборам
- Захарова обвинила Киев в ударах австралийскими дронами по территории России
- СМИ: Британский танк Challenger 2 уничтожен впервые за 30 лет
- Продажи новых легковых автомобилей России в августе выросли на 42 процента
- Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года
- Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу
- Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru