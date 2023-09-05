Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу

По его словам, из неё придётся убрать «какие-то курсы», но включить искусство и религию, а также параллельно готовить педагогов к преподаванию новой программы.

«Это огромная и долго решаемая задача, иначе дети гарантированно будут необразованные. Они будут в цифровом мире», - подчеркнул Фадеев.

Он добавил, что эта работа «займет десятилетия».

Ранее Фадеев призвал запретить принимать в школы детей из семей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

