Путин поддержал идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса

«В Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но, насколько я понимаю, соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации, которая предусматривает снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах», — цитирует главу государства BFM.RU.

Путин подчеркнул, что Россия поддержала бы такой подход, поскольку пандемия коронавируса — «это и есть чрезвычайная ситуация».

Кроме того, президент отметил, что на мировых рынках обостряется борьба между различными производителями фармацевтической продукции.

«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna <...> Коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат и очень современный, дай бог, надеюсь, что так и будет. Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять, после многолетнего применения и анализа результатов», — подчеркнул Путин.

При этом, по словам главы государства, российские вакцины от коронавируса основаны на применявшихся десятилетиями технологиях, они современны, безопасны и «просты и надежны, как автомат Калашникова».

Ранее стало известно, что Путин назвал оправданным решение объявить дни между майскими праздниками нерабочими. Президент подчеркнул, что в стране уменьшается количество заболевших COVID-19, отмечает «Свободная пресса».

