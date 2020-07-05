Путин подбросил «монету» и попал на видео

В момент съемки глава государства проходит по коридору. Предположительно, действие происходит в Кремле, отмечает Lenta.ru.

Под видео есть подпись: «Орел-решка?»

Ранее Президент РФ Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол в ходе онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами в регионах. Видео было опубликовано в аккаунте журналистов кремлевского пула.

Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН выразила уверенность, что президент взял ручку в руки, потому что нервничал.

«Ручка это такой отвлекающий предмет, который успокаивает его нервную систему, этот жест называется «манипулятор». Когда человек нервничает, он начинает что-то теребить и, в данном случае, под руки попалась ручка. И свою нервозность он просто перекладывает на эту ручку», - считает психолог.

