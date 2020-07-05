Путин подбросил «монету» и попал на видео
Президент России Владимир Путин снят на видео в момент, когда он подбросил похожий на монету предмет. Короткий ролик опубликован в Telegram-канале «Пул N3».
В момент съемки глава государства проходит по коридору. Предположительно, действие происходит в Кремле, отмечает Lenta.ru.
Под видео есть подпись: «Орел-решка?»
Ранее Президент РФ Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол в ходе онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами в регионах. Видео было опубликовано в аккаунте журналистов кремлевского пула.
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН выразила уверенность, что президент взял ручку в руки, потому что нервничал.
«Ручка это такой отвлекающий предмет, который успокаивает его нервную систему, этот жест называется «манипулятор». Когда человек нервничает, он начинает что-то теребить и, в данном случае, под руки попалась ручка. И свою нервозность он просто перекладывает на эту ручку», - считает психолог.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
681 тыс.+6 736 / сут.
Умерли
10 161+134 / сут.
Выздоровели
451 тыс.+3 871 / сут.
- Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен решил не вставать на колено перед стартом
- Европейские раввины присоединились к бойкоту Facebook
- В ДТП в Иркутской области пострадали 10 человек с детьми
- В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США
- Путин подбросил «монету» и попал на видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru