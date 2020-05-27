Психологи объяснили почему Путин швырнул ручку

«Ручка это такой отвлекающий предмет, который успокаивает его нервную систему, этот жест называется «манипулятор». Когда человек нервничает, он начинает что-то теребить и, в данном случае, под руки попалась ручка. И свою нервозность он просто перекладывает на эту ручку», - считает психолог.

После чего президент бросил её на стол, передавая нервозность и перенося ответственность подчинённым.

«А когда он бросает ручку, это жест того, что он как бы сбросил с себя эту ответственность и перекладывает инициативу на подчинённых. А дальше будьте добры работайте. Жест сделан с нервозностью, но это входит в контекст, потому что обстановка довольно нервная и он переживает по этому поводу. И эти чувства он передаёт своим подчинённым. Когда у нас терпение на исходе, мы передаём это и говорим: «Делай, что хочешь, но делай». Вот с таким посылом он отправил вопрос своим подчинённым», - объяснила жест Путина физиогномист Светлана Филатова.

Ранее вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН оценил последствия подачи иска бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева против Владимира Путина.

«Такой иск — это не юридический, а политический шаг. Такой практики в России никогда не было, судебная система к этому абсолютно не готова. Я думаю, что это некий политический вызов, попытка заняться политической деятельностью на фоне этой отставки. Я думаю, что это закончится "посадкой" Игнатьева. И думаю, что правоохранительные органы скоро проверят его деятельность, обнаружат коррупционную составляющую, и он будет арестован», - считает адвокат.

