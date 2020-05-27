Психологи объяснили почему Путин швырнул ручку
Психолог, физиогномист Светлана Филатова рассказала НСН, что, бросив ручку на стол во время совещания, Путин передал свою нервозность и ответственность подчинённым.
Президент РФ Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол в ходе онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами в регионах.
Президент отметил, что чрезвычайные ситуации выходят на первый план для многих людей. «Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища либо его жизнь находится в опасности», - добавил он, после чего бросил ручку на стол и попросил отчитаться по ситуации главу МЧС Евгения Зиничева. Соответствующий фрагмент видеозаписи размещен в аккаунте Кремлевского пула РИА Новости.
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН выразила уверенность, что президент взял ручку в руки, потому что нервничал.
«Ручка это такой отвлекающий предмет, который успокаивает его нервную систему, этот жест называется «манипулятор». Когда человек нервничает, он начинает что-то теребить и, в данном случае, под руки попалась ручка. И свою нервозность он просто перекладывает на эту ручку», - считает психолог.
После чего президент бросил её на стол, передавая нервозность и перенося ответственность подчинённым.
«А когда он бросает ручку, это жест того, что он как бы сбросил с себя эту ответственность и перекладывает инициативу на подчинённых. А дальше будьте добры работайте. Жест сделан с нервозностью, но это входит в контекст, потому что обстановка довольно нервная и он переживает по этому поводу. И эти чувства он передаёт своим подчинённым. Когда у нас терпение на исходе, мы передаём это и говорим: «Делай, что хочешь, но делай». Вот с таким посылом он отправил вопрос своим подчинённым», - объяснила жест Путина физиогномист Светлана Филатова.
Ранее вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН оценил последствия подачи иска бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева против Владимира Путина.
«Такой иск — это не юридический, а политический шаг. Такой практики в России никогда не было, судебная система к этому абсолютно не готова. Я думаю, что это некий политический вызов, попытка заняться политической деятельностью на фоне этой отставки. Я думаю, что это закончится "посадкой" Игнатьева. И думаю, что правоохранительные органы скоро проверят его деятельность, обнаружат коррупционную составляющую, и он будет арестован», - считает адвокат.
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