Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным
Журналисты кремлевского пула РИА Новости отметили, что президент России Владимир Путин во время совещания премьер-министром России Михаилом Мишустиным одобрительно постучал кулаком по столу. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
В этот момент президент говорил, что кабмин проделал очень большую работу по восстановлению экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.
«Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно», — подписали репортеры видео.
Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно. pic.twitter.com/r8pByyhCdI— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020
В конце мая президент РФ Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол в ходе онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами в регионах.
Психолог, физиогномист Светлана Филатова рассказала НСН, что, бросив ручку на стол во время совещания, Путин передал свою нервозность и ответственность подчинённым.
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