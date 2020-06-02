Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным

Журналисты кремлевского пула РИА Новости отметили, что президент России Владимир Путин во время совещания премьер-министром России Михаилом Мишустиным одобрительно постучал кулаком по столу. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

В этот момент президент говорил, что кабмин проделал очень большую работу по восстановлению экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

«Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно», — подписали репортеры видео.