Путин преподнес иранскому коллеге традиционные русские подарки

Президент России Владимир Путин преподнес президенту Ирана Масуду Пезешкиану традиционные русские подарки: самовар и картину с зимним пейзажом. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

Меркель рассказала, что в 2006 году Путин подарил ей плюшевую собаку

Вручение подарков состоялось по итогам переговоров 19 января.

"Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие - самовар", - сказал Путин.

Пезешкиан выразил благодарность Путину и сообщил, что в Иране тоже используют слово "самовар".

17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает "НСН".

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПодарокИранВладимир Путин

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