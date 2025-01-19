Путин преподнес иранскому коллеге традиционные русские подарки

Вручение подарков состоялось по итогам переговоров 19 января.

"Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие - самовар", - сказал Путин.

Пезешкиан выразил благодарность Путину и сообщил, что в Иране тоже используют слово "самовар".

17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает "НСН".

