Путин преподнес иранскому коллеге традиционные русские подарки
Президент России Владимир Путин преподнес президенту Ирана Масуду Пезешкиану традиционные русские подарки: самовар и картину с зимним пейзажом. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
Вручение подарков состоялось по итогам переговоров 19 января.
"Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие - самовар", - сказал Путин.
Пезешкиан выразил благодарность Путину и сообщил, что в Иране тоже используют слово "самовар".
17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает "НСН".
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа
- Путин преподнес иранскому коллеге традиционные русские подарки
- Российские пользователи жалуются на работу TikTok
- СМИ: Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа
- Россиянам дали советы по покупке и продаже подержанных смартфонов
- Минобороны: ВС РФ освободили Воздвиженку в ДНР
- Боец ММА Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили
- СМИ: Иноагент Макаревич начал распродавать имущество в Израиле
- СМИ: РФ выйдет победителем из СВО
- Евростат: За год РФ в 3 раза сократила экспорт овощей и фруктов в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru