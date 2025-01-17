Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

Документом предусмотрено сотрудничество Москвы и Тегерана в таких сферах, как энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии, а также оборона и борьба с терроризмом.

Кроме того, в договоре определены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества России и Ирана на долгосрочную перспективу.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что договор не предусматривает создание российско-иранского военного союза и не направлен против третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

