Меркель рассказала, что в 2006 году Путин подарил ей плюшевую собаку
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент России Владимир Путин в 2006 году подарил ей плюшевую собаку. Об этом она рассказала в интервью газете La Vanguardia.
Ранее Меркель в своих мемуарах обвинила Путина в том, что он якобы пугал ее своим лабрадором Кони, напоминает «Свободная пресса». Инцидент произошел на переговорах в Сочи в 2007 году.
В интервью экс-канцлер рассказала о предыстории эпизода с собакой. По ее словам, в январе 2006 года Меркель посетила Москву, и ее советник по внешней политике сообщил российскому коллеге о том, что канцлер боится собак.
«В тот раз он [Путин] не взял с собой собаку, но подарил мне большую плюшевую собаку и сказал, что эта не кусается», — рассказала политик.
По словам Меркель, год спустя Путин пришел на встречу с ней с лабрадором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru