Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии

Владимир Путин заявил, что конкурс «Учитель года» - по объективным причинам -в 2020-ом состоится позже, но этого звания, по словам президента РФ, заслуживают все, кто трудился в период пандемии COVID-19. Об этом российский лидер заявил во время встречи с учителями и студентами педагогических вузов, которая прошла в режиме видеоконференции.

Владимир Путин добавил, что отечественная система образования достойно справилась с возникшим вызовами, отмечает РИА Новости.

«Огромное вам спасибо!», - поблагодарил учителей Путин.