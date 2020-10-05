Путин опроверг перевод школ на дистанционное обучение

Президент РФ Владимир Путин назвал «несерьёзными» разговоры о закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение.

В ходе встречи в режиме видеоконференции с преподавателями и студентами педагогических вузов Путин заявил, что Россия смогла сохранить уровень образования даже в условиях пандемии, и отметил, что школьники, родители и учителя сработали «на отлично».

Президент отметил, что в период жёстких ограничений проблема сохранения уровня образования являются достаточно острыми для всего мира, а опыт, который был получен Россией в период пандемии, «нужно использовать для совершенствования всей системы образования».



В Минпросвещения РФ ранее также опровергли появившиеся слухи о переходе российских школ на дистанционное обучение и назвали эти данные недостоверными.