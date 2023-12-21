Путин по видеосвязи открыл новую скоростную федеральную автотрассу «Восток»
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новой федеральной автотрассы «Восток» на участке от Москвы до Казани. Соответствующее видео опубликовало агентство РИА Новости.
Путин уточнил, что движение запущено на протяжении 810-километрового участка автотрассы М-12 «Восток» Москва-Тюмень.
Глава Татарстана в свою очередь рассказал, что вчера лично за рулем прокатился по новой магистрали до Москвы. По его признанию, такой дороги он раньше не видел, и все прошло на высшем уровне.
Стоимость проезда из Москвы до Казани для владельцев легковушек обойдется в 4 481 рубль, уточняет Shot.
Ранее днем Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru