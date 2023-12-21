Путин по видеосвязи открыл новую скоростную федеральную автотрассу «Восток»

Путин уточнил, что движение запущено на протяжении 810-километрового участка автотрассы М-12 «Восток» Москва-Тюмень.

Глава Татарстана в свою очередь рассказал, что вчера лично за рулем прокатился по новой магистрали до Москвы. По его признанию, такой дороги он раньше не видел, и все прошло на высшем уровне.



Стоимость проезда из Москвы до Казани для владельцев легковушек обойдется в 4 481 рубль, уточняет Shot.

Ранее днем Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

