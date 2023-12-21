Сбор подписей в поддержку Путина стартует с 23 декабря

Сбор подписей в поддержку президента Владимира Путина, который идет на выборы главы государства в 2024 году, начнут с 23 декабря. Об этом заявила сопредседатель штаба, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, передает ТАСС.

СМИ: Табаков и Машков стали сопредседателями штаба Путина

«С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей», — указала Лысенко.

Ранее российский лидер заявил, что намерен принять участие в президентских выборах, запланированных на 15-17 марта, в качестве самовыдвиженца. Владимир Путин уже подал пакет необходимых для выдвижения документов, Центризбирком зарегистрировал группу избирателей президента. Также ЦИК разрешил начать сбор 300 тысяч подписей для регистрации на выборах, сдать которые необходимо до 31 января.

В Гостином дворе уже начал работу избирательный штаб Владимира Путина, его сопредседателями стали Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры