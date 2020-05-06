Путин передал главам регионов РФ привет от Мишустина

Ранее НСН писала, что самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное, его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом.

Пресс-секретарь также отметил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону.

Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что взятый у него тест на COVID-19 дал положительный результат.







