Путин передал главам регионов РФ привет от Мишустина
Владимир Путин в ходе заседании с главами регионов, которое проходит в формате видеоконференции, передал привет от заразившегося коронавирусной инфекцией премьер-министра Михаила Мишустина.
«Передаю всем привет от Михаила Мишустина», — заявил российский лидер.
По словам президента России, глава кабмина идет на поправку.
«Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — сказал Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что глава кабмина не будет принимать участие в видеосовещании с Владимиром Путиным, посвященном выполнению реализации мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Ранее НСН писала, что самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное, его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом.
Пресс-секретарь также отметил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону.
Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что взятый у него тест на COVID-19 дал положительный результат.
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