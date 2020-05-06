Путин передал главам регионов РФ привет от Мишустина

Владимир Путин в ходе заседании с главами регионов, которое проходит в формате видеоконференции, передал привет от заразившегося коронавирусной инфекцией премьер-министра Михаила Мишустина.

«Передаю всем привет от Михаила Мишустина», — заявил российский лидер.

По словам президента России, глава кабмина идет на поправку.

«Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что глава кабмина не будет принимать участие в видеосовещании с Владимиром Путиным, посвященном выполнению реализации мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Мишустин не примет участие в совещании у Путина по COVID-19

Ранее НСН писала, что самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное, его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом.

Пресс-секретарь также отметил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону.

Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что взятый у него тест на COVID-19 дал положительный результат.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РегионыКоронавирусМихаил МишустинВладимир Путин
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